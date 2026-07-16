Rencontre littéraire | Sophie Fontanel – Shéhérazade et la 602e nuit, Théâtre du Nord, Lille

Informations pratiques

Rencontre littéraire | Sophie Fontanel – Shéhérazade et la 602e nuit Samedi 12 décembre, 15h00 Théâtre du Nord Nord

Gratuit sur réservation : accueil@ima-tourcoing.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T15:00:00+01:00 – 2026-12-12T16:30:00+01:00

Fin : 2026-12-12T15:00:00+01:00 – 2026-12-12T16:30:00+01:00

Sophie Fontanel est journaliste. Elle a été rédactrice en chef adjointe deCosmopolitan,a animé Nulle part ailleurs sur Canal+, puis a été grand reporter àElle, avant d’entrer àL’Obs.Chevalière de la Légion d’honneur en 2023, elle a publié 21 ouvrages dontSacré Paul(prix du premier roman 1995),Grandir(prix « Le Prince-Maurice » du roman d’amour 2011). Sophie Fontanel poursuit désormais son exploration joyeuse de la littérature avecShéhérazade et la 602e nuit.

Et s’il existait un texte racontant l’histoire de Shéhérazade, la narratrice des Mille et Une Nuits ? Sophie Fontanel imagine le hors champ, l’envers du décor. Dans Les Mille et Une Nuits, Shéhérazade se porte volontaire pour épouser un roi cruel qui, depuis trois ans, par crainte d’être trompé, fait exécuter à chaque nouvelle aube la femme qu’il a épousée la veille. Laissant le roi suspendu à un récit qui n’a pas de fin, Shéhérazade – conteuse géniale – fait cesser le massacre, sauve sa peau et invente la littérature. En dehors de cela, que sait-on vraiment du personnage de Shéhérazade ? Rien… Une rumeur dit que son histoire est contée dans la « 602e nuit ». Mais personne ne l’a jamais trouvée. Venise, années 80 : l’excentrique Anahide, Arménienne, s’entête à initier à « la vraie histoire de Shéhérazade « sa jeune nièce, la narratrice. Il faudra des années à cette dernière pour accepter de transmettre à son tour le trésor qu’elle a reçu et pour raconter comment une femme, il y a plusieurs siècles, parvint à opposer sa lumineuse intelligence à la violence du monde.

Rencontre ponctuée de lectures par un·e comédien·ne du Studio 8 de l’École du Nord, École supérieure d’Art Dramatique – Direction David Bobée.

Théâtre du Nord Place du Général de Gaulle, Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 14 24 24 http://www.theatredunord.fr https://www.theatredunord.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/rencontre-litteraire-sophie-fontanel/ »}] LE THÉÂTRE DU NORD : d’hier à aujourd’hui

Le Théâtre du Nord est l’un des 38 Centres Dramatiques Nationaux de France dont la mission de service public s’attache à défendre et à promouvoir un théâtre d’art accessible au plus grand nombre.

Réparti sur deux sites – le bâtiment historique sur la Grand’Place à Lille et L’Idéal dans le quartier du Brun Pain à Tourcoing – le Théâtre du Nord est depuis 2003 associé à une école professionnelle supérieure d’Art dramatique, l’École du Nord.

Le Théâtre du Nord et L’École du Nord sont dirigés depuis le 1er mars 2021 par David Bobée. Artiste engagé, David Bobée déploie un projet basé sur l’égalité. Égalité entre les hommes et les femmes en affirmant une saison paritaire. Égalité entre les individus par une ouverture à la diversité des expressions et des origines des artistes et par une politique d’accessibilité engagée. Égalité entre celles et ceux qui vivent aujourd’hui et celles et ceux qui vivront demain en menant notre activité de manière responsable et durable.

L’édiﬁce sur la Grand’Place de Lille

Tel qu’il se présente aujourd’hui, ce théâtre, dont la façade est inscrite aux Monuments Historiques, est composé de deux bâtiments accolés que deux siècles et demi séparent : la Grand’Garde édiﬁée en 1717 sur la Grand’Place et la salle Roger-Salengro construite au dos de celle-ci en 1989.

La Grand’Garde a vu le jour sous la régence de Philippe d’Orléans ; deux ans à peine après la mort de Louis XIV (en souvenir duquel on trouve un soleil de pierre sculpté au pignon de la façade).

La Grand’Garde abritait le corps de garde royal chargé de surveiller la ville. On peut admirer cet édiﬁce, resté quasiment inchangé, dans un magniﬁque tableau de François Watteau (1750) exposé au musée de l’Hospice Comtesse à Lille.

Le bâtiment de 1989, conçu par l’architecte Bernard Guillaumot, succède au marché couvert Saint Nicolas édiﬁé en 1826 et qui devint, après la première Guerre mondiale, un vaste hall : la salle Roger-Salengro qui doit son nom au célèbre maire de Lille (1890-1936) et ministre de l’Intérieur du gouvernement de Léon Blum.

De 1920 aux années quatre-vingt dix, ce grand espace au cœur de la ville remplit toutes les fonctions possibles: lieu de réunions, de meetings politiques, de sport, de combats de boxe et de coqs, de bals populaires, de spectacles, etc. il sera notamment un haut lieu lillois de la contestation en 1968. Métro (ligne 1) : Station Rihour / Parkings : Grand’Place et Nouveau Siècle / Gare Lille Flandres à 500 m

Sophie Fontanel est journaliste. Elle a été rédactrice en chef adjointe de Cosmopolitan, a animé Nulle part ailleurs sur Canal+, puis a été grand reporter à Elle, avant d’entrer à L’Obs.

Shéhérazade et la 602e nuit, Éd. Seghers, 2026