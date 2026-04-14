Rencontre « Lure : l’ombre, la matière et la fiction », avec Francis Helgorsky, Salagon, musée et jardins, Mane

Rencontre « Lure : l’ombre, la matière et la fiction », avec Francis Helgorsky Samedi 23 mai, 21h00 Salagon, musée et jardins Alpes-de-Haute-Provence

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Après la performance des collégiens, prolongez la soirée avec une immersion visuelle et sonore.

Venez rencontrer et échanger avec Francis Helgorsky, photographe humaniste et passionné de la montagne de Lure. Pour cet artiste, Lure n’est pas seulement un décor, c’est un personnage à part entière qu’il parcourt depuis des années pour en saisir l’âme farouche et les lumières changeantes.

La rencontre s’articulera autour d’une projection de ses œuvres, voyage contemplatif au-dessus des crêtes et des vallons. Francis Helgorsky partagera avec vous sa vision de ce territoire d’exception : son travail, qui mêle la rigueur documentaire à une grande sensibilité poétique, témoigne de la fragilité de ces paysages et de la force des hommes qui les habitent.

Salagon, musée et jardins Route de Salagon, 04300 Mane, France Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492757050 http://musee-de-salagon.com http://www.facebook.com/museesalagon Les collections, à caractère ethnographique, regroupent des milliers d’objets, des plus spectaculaires aux plus humbles, témoins de la vie quotidienne et domestique, du monde du travail (agricole ou artisanal). Suivre la RN 100, direction Mane (à 3 km de Forcalquier). Parking y compris autocars, librairie, boutique, vente de plantes, aire de pique-nique.

Après la performance des collégiens, prolongez la soirée avec une immersion visuelle et sonore.

©SEM