Rencontre Marion Fritsch La Compagnie des Livres Vernon
Rencontre Marion Fritsch La Compagnie des Livres Vernon jeudi 25 juin 2026.
Vernon
Rencontre Marion Fritsch
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Venez partager un moment privilégié avec la poétesse Marion Fritsch, qui viendra vous présenter son ouvrage touchant et inspirant L’École de la Vie (Éd. Albin Michel). .
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre Marion Fritsch
L’événement Rencontre Marion Fritsch Vernon a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Vernon (Eure)
- Exposition Ô l’eau ! Médiathèque de Vernon Vernon 12 juin 2026
- Atelier artistique: Comment les plantes font circuler l’eau à l’intérieur et autour d’elles ? CP, CE1, CE2 Médiathèque de Vernon Vernon 13 juin 2026
- Atelier artistique: Comment les plantes font circuler l’eau à l’intérieur et autour d’elles ? CP, CE1, CE2 Médiathèque de Vernon Vernon 13 juin 2026
- Marche des fiertés Vernon 13 juin 2026
- Ciné Pitchoun Hola Frida 4 Cinémas Theatre Vernon 14 juin 2026