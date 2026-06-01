Rencontre Marion Fritsch La Compagnie des Livres Vernon

Vernon

Rencontre Marion Fritsch

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Venez partager un moment privilégié avec la poétesse Marion Fritsch, qui viendra vous présenter son ouvrage touchant et inspirant L’École de la Vie (Éd. Albin Michel). .

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com

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English : Rencontre Marion Fritsch

L’événement Rencontre Marion Fritsch Vernon a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération