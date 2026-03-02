Rencontre parentalité La façon de communiquer au cœur des relations se comprendre et vivre ensemble Espace Jean Moulin Varennes-Vauzelles

Rencontre parentalité La façon de communiquer au cœur des relations se comprendre et vivre ensemble

Espace Jean Moulin 20 Rue Jean Moulin Varennes-Vauzelles Nièvre

Gratuit

Début : 2026-05-26 19:00:00

fin : 2026-05-26 20:30:00

2026-05-26

Être parent aujourd’hui est une aventure riche. Stress, charge mentale, rythme du quotidien… autant de défis qui peuvent impacter le bien-être des adultes comme des enfants.

Prendre soin de soi pour mieux grandir et s’épanouir ensemble. Être parent c’est une super aventure, mais ce n’est pas toujours de tout repos !

Ce projet 2026 place le bien-être des familles et la santé mentale au cœur de ses priorités, en proposant des temps pour échanger, apprendre, se retrouver et souffler.

Pensé avec et pour les familles, il s’adresse à tous les parents et enfants, quels que soient l’âge ou le modèle familial. Parce qu’un parent qui va bien, c’est toute une famille qui avance plus sereinement.

Mardi 26 mai de 19h à 20h30 à l’Espace Jean Moulin

Animée par Anne-Cécile Thibaudat

Communiquer n’est pas toujours simple… et pourtant, c’est une clé essentielle du vivre ensemble, au sein de la famille comme dans toutes nos relations.

Cette rencontre parentalité propose un temps convivial d’échanges et d’apports pour mieux comprendre le rôle du système nerveux, des émotions et des besoins dans la communication.

Elle abordera également des notions essentielles telles que l’écoute active, l’empathie, l’assertivité, la pose de limites respectueuses et la gestion des conflits.

Découvrir des outils simples et concrets pour désamorcer les tensions, transformer les disputes en occasions de compréhension et favoriser une communication plus respectueuse, pour des relations familiales et sociales plus sereines.

Renseignements auprès du Pôle Adulte Famille melanie.cousson@ville-varennes-vauzelles.fr ou au 06.20.44.99.85.

Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à ces activités et n’hésitez pas à nous rejoindre tout au long de l’année à Varennes-Vauzelles !

Tous les ateliers sont gratuits, avec inscription obligatoire

Pour chaque atelier, un mode de garde pour vos enfants est possible à condition d’en avertir les services lors de votre inscription à une animation.

Retrouvez toutes nos animations sur ville-varennes-vauzelles.fr .

