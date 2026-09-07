Rencontre Peintre Officiel de la Marine, Pôle Mer – Département des Alpes-Maritimes « Loïc Leferme », Villefranche-sur-Mer

Informations pratiques

Rencontre Peintre Officiel de la Marine Samedi 19 septembre, 17h00 Pôle Mer – Département des Alpes-Maritimes « Loïc Leferme » Alpes-Maritimes

Accueil dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Rencontre avec Emmanuel Régent, premier Peintre Officiel de la Marine Nationale originaire du sud de la France, organisée dans le cadre de la manifestation maritime des Voiles Maralpines à la Darse de Villefranche-sur-Mer

Rendez-vous au Pôle-Mer face au radoub Darse de Villefranche/Mer le 19 septembre à 17h.

https://uneyolepourvillefranche.fr/voiles-maralpines/conferences/

Pôle Mer – Département des Alpes-Maritimes « Loïc Leferme » 1 Chemin du Lazaret, 06230 Villefranche-sur-Mer Villefranche-sur-Mer 06230 L’Octroi Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://uneyolepourvillefranche.fr/voiles-maralpines/conferences/ »}] Face au bassin de radoub de la Darse de Villefranche

Rencontre avec Emmanuel Régent, premier Peintre Officiel de la Marine Nationale originaire du sud de la France, organisée dans le cadre de la manifestation maritime des Voiles Maralpines à la Darse…

© Christine Rinaudo Nice-Matin