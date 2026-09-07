Rencontre Peintre Officiel de la Marine, Pôle Mer – Département des Alpes-Maritimes « Loïc Leferme », Villefranche-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Pôle Mer - Département des Alpes-Maritimes « Loïc Leferme » · Villefranche-sur-Mer
Informations pratiques
Rencontre Peintre Officiel de la Marine Samedi 19 septembre, 17h00 Pôle Mer – Département des Alpes-Maritimes « Loïc Leferme » Alpes-Maritimes
Accueil dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Rencontre avec Emmanuel Régent, premier Peintre Officiel de la Marine Nationale originaire du sud de la France, organisée dans le cadre de la manifestation maritime des Voiles Maralpines à la Darse de Villefranche-sur-Mer
Rendez-vous au Pôle-Mer face au radoub Darse de Villefranche/Mer le 19 septembre à 17h.
https://uneyolepourvillefranche.fr/voiles-maralpines/conferences/
Pôle Mer – Département des Alpes-Maritimes « Loïc Leferme » 1 Chemin du Lazaret, 06230 Villefranche-sur-Mer Villefranche-sur-Mer 06230 L’Octroi Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://uneyolepourvillefranche.fr/voiles-maralpines/conferences/ »}] Face au bassin de radoub de la Darse de Villefranche
Rencontre avec Emmanuel Régent, premier Peintre Officiel de la Marine Nationale originaire du sud de la France, organisée dans le cadre de la manifestation maritime des Voiles Maralpines à la Darse…
© Christine Rinaudo Nice-Matin
À voir aussi à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes)
- Machine à corder, Villefranche-Sur-Mer, Villefranche-sur-Mer 18 septembre 2026
- Matelotage, Villefranche-Sur-Mer, Bassin de Radoub – Port Royal de la Darse, Villefranche-sur-Mer 18 septembre 2026
- Visites guidées de la Darse de Villefranche-sur-Mer, Pavillon Beaudouin., Villefranche-sur-Mer 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine, Citadelle de Villefranche sur mer, Villefranche-sur-Mer 19 septembre 2026
- « Explorez le patrimoine autrement ! Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2026, des animations inédites ouvertes à tous. », Villefranche-Sur-Mer, Bassin de Radoub – Port Royal de la Darse, Villefranche-sur-Mer 19 septembre 2026