Rencontre Professionnel Art Soin Culture, UNAPEI La Chrysalide Arles, Arles

Informations pratiques

Rencontre Professionnel Art Soin Culture Vendredi 25 septembre, 10h00 UNAPEI La Chrysalide Arles Bouches-du-Rhône

10 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T10:00:00+02:00 – 2026-09-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T10:00:00+02:00 – 2026-09-25T12:00:00+02:00

Formation — Handicap, médiation culturelle et photographie

Dispositif TEDO#8 — Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie – Saison 2026-2027

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie du ministère de la Culture et de la labellisation du dispositif TEDO#8 — Tous·tes Égales Derrière l’Objectif —, une formation inédite est proposée aux professionnels de la culture, du médico-social et de l’accompagnement.

Conçue et animée par une psychologue d’un établissement médico-social, cette formation explore les liens profonds entre pratique photographique, handicap et médiation culturelle. Elle offre aux participants un cadre théorique et pratique pour comprendre en quoi l’apprentissage de la photographie constitue un vecteur puissant d’inclusion, d’expression de soi et de lien social pour les personnes en situation de handicap.

À la croisée de la psychologie, de la pédagogie artistique et de la politique culturelle, cette formation s’adresse à tous ceux qui accompagnent, encadrent ou accueillent des publics empêchés dans des espaces culturels. Elle s’inscrit pleinement dans l’ambition portée par le Bicentenaire du Ministère de la Culture : faire de la culture un droit vivant, exercé par chacun·e, quels que soient ses conditions de vie et son rapport au monde.

Renseignements et inscriptions auprès du dispositif TEDO#8.

UNAPEI La Chrysalide Arles 601, avenue Louis VIssac 13200 Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « severinelegall@orange.fr »}]

Formation — Handicap, médiation culturelle et photographie

©severinelegall