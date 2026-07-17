Rencontre professionnel, ENSP d’Arles, Arles

Informations pratiques

Rencontre professionnel Mercredi 25 novembre, 10h00 ENSP d’Arles Bouches-du-Rhône

5 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T10:00:00+01:00 – 2026-11-25T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-25T10:00:00+01:00 – 2026-11-25T17:00:00+01:00

Formation photographique à l’École Nationale Supérieure de la Photographie

Dispositif TEDO#8 — Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie – Saison 2026-2027

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie du ministère de la Culture et de la labellisation du dispositif TEDO#7 — Tous·tes Égales Derrière l’Objectif —, une formation photographique est dispensée au sein de l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles, l’une des institutions de référence de la photographie en France et en Europe.

Chaque premier mercredi du mois, d’octobre à mai, les photographes de TEDO#7 investissent les espaces pédagogiques de l’ENSP pour une journée de formation intensive. Technique, histoire de la photographie, construction du regard, travail sur les séries : les participants bénéficient d’un enseignement d’excellence.

Le photographe formateur de TEDO#7 vous propose deux sessions de formation réunissant les éducateurs spécialisés, les médiatrices culturelle de nos musée partenaires et les accompagnateurs du dispositif. Ces temps de formation partagés visent à construire une approche commune, cohérente et bienveillante de l’accompagnement photographique, au service des participants et de la qualité de leur expérience artistique au sein de l’ENSP.

Renseignements auprès du dispositif TEDO#7.

ENSP d’Arles 30 Avenue Victor Hugo, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490993333 http://www.ensp-arles.com L’École nationale supérieure de la photographie est fondée à Arles en 1982, neuf ans après la création du festival international de la photographie, aujourd’hui Les Rencontres d’Arles, par Lucien Clergue, Maryse Cordesse et Alain Desvergnes. Ils s’entendent alors pour créer un lieu d’étude et formation, de niveau universitaire, autour de la pratique de la photographie et ses implications techniques, esthétiques, culturelles et sociales.

Formation photographique à l’École Nationale Supérieure de la Photographie

©Yvan Vassilieff