Saint-Chély-d’Aubrac

Rencontre Réchauffement climatique comment la forêt va t-elle s’adapter ?

village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Les hêtres ont supplanté les chênes sur l’Aubrac. Qui viendra après ? Intervention de Nathalie Blondel-Baur- Botaniste.

Intervention de Nathalie Blondel-Baur- Botaniste

Le paysage de l’Aubrac semble immuable, et pourtant, sa parure forestière raconte une histoire de conquêtes et de replis. Il y a quelques siècles, les hêtres ont pris le dessus sur les chênes, façonnant les hêtraies majestueuses que nous parcourons aujourd’hui. Mais face à l’accélération du changement climatique, ce fragile équilibre vacille à nouveau. Venez échanger sur l’avenir de notre patrimoine naturel et découvrir les visages de la forêt de demain.

Gratuit sans réservation .

village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 67 90 maisondelaubrac@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Beech trees have replaced oak on the Aubrac. Who’s next? Nathalie Blondel-Baur Botanist.

L’événement Rencontre Réchauffement climatique comment la forêt va t-elle s’adapter ? Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)