Rencontre Réchauffement climatique comment la forêt va t-elle s’adapter ? Saint-Chély-d’Aubrac
Rencontre Réchauffement climatique comment la forêt va t-elle s’adapter ? Saint-Chély-d’Aubrac vendredi 28 août 2026.
Saint-Chély-d’Aubrac
Rencontre Réchauffement climatique comment la forêt va t-elle s’adapter ?
village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Les hêtres ont supplanté les chênes sur l’Aubrac. Qui viendra après ? Intervention de Nathalie Blondel-Baur- Botaniste.
Intervention de Nathalie Blondel-Baur- Botaniste
Le paysage de l’Aubrac semble immuable, et pourtant, sa parure forestière raconte une histoire de conquêtes et de replis. Il y a quelques siècles, les hêtres ont pris le dessus sur les chênes, façonnant les hêtraies majestueuses que nous parcourons aujourd’hui. Mais face à l’accélération du changement climatique, ce fragile équilibre vacille à nouveau. Venez échanger sur l’avenir de notre patrimoine naturel et découvrir les visages de la forêt de demain.
Gratuit sans réservation .
village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 67 90 maisondelaubrac@orange.fr
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English :
Beech trees have replaced oak on the Aubrac. Who’s next? Nathalie Blondel-Baur Botanist.
L’événement Rencontre Réchauffement climatique comment la forêt va t-elle s’adapter ? Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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