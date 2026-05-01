Saint-Gaudens

RENCONTRE SANTÉ BIENVENUE À LA RETRAITE !

Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 09:00:00

fin : 2026-05-22 16:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Le passage à la retraite marque un grand tournant près de 700 000 personnes franchissent chaque année ce cap en

France, avec son lot de changements, d’envies, parfois de questions. Comment redéfinir son rythme ? Trouver de nouveaux repères ? Préserver sa santé, ses liens, son équilibre ?

La Mutualité Française Occitanie vous invite !

En partenariat avec la CARSAT Midi-Pyrénées, participez à un stage de deux jours Bienvenue à la retraite pour vivre cette transition en toute sérénité. Dans une ambiance conviviale, découvrez des conseils pratiques, partagez vos expériences et préparez-vous à profiter pleinement de cette nouvelle liberté, tout en restant acteur de votre bien-être au quotidien ! Et si la retraite devenait votre plus beau projet ?

Lieu précis communiqué lors de l’inscription.

L’ordre des ateliers est susceptible de changer en fonction des disponibilités des intervenants.

De la documentation vous sera offerte au cours des ateliers

Le midi, les repas, tirés du sac, seront pris en commun (avec dessert offert par la Mutualité Française Occitanie). .

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 31 48 11 55

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English :

The transition to retirement marks a major turning point: nearly 700,000 people reach this milestone in France every year

With its share of changes, desires, and sometimes questions. How do you redefine your pace? Find new points of reference? Preserve your health, your ties, your balance?

L’événement RENCONTRE SANTÉ BIENVENUE À LA RETRAITE ! Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE