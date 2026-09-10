Rencontre-signature Michel Bussi La Galerne Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Rencontre-signature Michel Bussi

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 17:30:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Et si le mythe des Beatles cachait un secret inimaginable ?

C’est un plaisir de retrouver Michel Bussi à La Galerne, qui nous ouvre cette fois les coulisses du groupe le plus légendaire du rock dans un suspense jubilatoire.

John, Paul, George, Ringo ils étaient quatre.

Enfin, c’est ce qu’on a toujours voulu vous faire croire…

Lonely McKenzie, jeune musicienne de Liverpool, trouve dans la maison de ses grands-parents, rue Penny Lane, une partition griffonnée du premier tube des Beatles. Un secret que tentera de lui arracher Smoky Slug, journaliste spécialisé dans le rock, vieux limier misogyne qui n’a jamais cru au mythe des Fab Four.

Nous tenterons ensemble de faire toute la lumière sur le mystère le mieux gardé de l’histoire du rock. .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre-signature Michel Bussi

L’événement Rencontre-signature Michel Bussi Le Havre a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie