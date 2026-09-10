Rencontre Sonia Devillers La Galerne Le Havre
jeudi 1 octobre 2026 · La Galerne · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Rencontre Sonia Devillers
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 18:00:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Simon Chevrier est diplômé du Master de création littéraire du Havre.
Photo sur demande a obtenu le Goncourt du premier roman 2025.
Bonne figure , son deuxième livre, chronique une année à courir les castings des maisons de couture. À travers l’attente et les espoirs souvent déçus, il donne à percevoir l’implacable regard d’un adolescent sur lui-même, son quotidien, son corps et celui des autres garçons. Et sur l’implacable monde du mannequinat. Un roman d’autofiction d’une grande sensibilité.
Réservation obligatoire. .
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52
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English : Rencontre Sonia Devillers
L’événement Rencontre Sonia Devillers Le Havre a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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