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Rencontre Sonia Devillers La Galerne Le Havre

jeudi 1 octobre 2026 · La Galerne · Le Havre

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
La Galerne
Adresse
148 Rue Victor Hugo
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Rencontre Sonia Devillers

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 18:00:00
fin : 2026-10-01

Date(s) :
2026-10-01

Simon Chevrier est diplômé du Master de création littéraire du Havre.

Photo sur demande a obtenu le Goncourt du premier roman 2025.

Bonne figure , son deuxième livre, chronique une année à courir les castings des maisons de couture. À travers l’attente et les espoirs souvent déçus, il donne à percevoir l’implacable regard d’un adolescent sur lui-même, son quotidien, son corps et celui des autres garçons. Et sur l’implacable monde du mannequinat. Un roman d’autofiction d’une grande sensibilité.

Réservation obligatoire.   .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52 

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English : Rencontre Sonia Devillers

L’événement Rencontre Sonia Devillers Le Havre a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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