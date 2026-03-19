Rencontre technique légumes en agriculture biologique 2026, CTIFL – 751 Chemin de Balandran – Bellegarde (30), Bellegarde
jeudi 3 décembre 2026 · CTIFL - 751 Chemin de Balandran - Bellegarde (30) · Bellegarde
Informations pratiques
Rencontre technique légumes en agriculture biologique 2026 Jeudi 3 décembre, 08h30 CTIFL – 751 Chemin de Balandran – Bellegarde (30) Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-03T08:30:00+01:00 – 2026-12-03T12:00:00+01:00
Fin : 2026-12-03T08:30:00+01:00 – 2026-12-03T12:00:00+01:00
Le CTIFL et l’ITAB co-organisent les Rencontres Techniques consacrées aux légumes biologiques, le jeudi 3 décembre 2026 au centre CTIFL de Balandran à Bellegarde (30).
Cette journée réunira les différents acteurs autours de deux enjeux essentiels :
- La gestion de l’enherbement
- La gestion de la fertilité des sols et de l’eau
À travers des résultats de recherche, des retours d’expériences et des échanges techniques, elle mettra en lumière des moyens d’adaptation face au changement climatique, aux tensions sur les intrants et aux contraintes du marché et de la distribution des légumes biologiques.
Le programme portera notamment sur les alternatives au paillage plastique, la fertilisation, la gestion des adventices, la valorisation de la matière organique et les défis commerciaux et logistique de la filière des légumes biologiques.
Programme en cours d’élaboration
Ouverture prochaine des inscriptions
CTIFL – 751 Chemin de Balandran – Bellegarde (30) Le baladran BELLEGARDE 30127 Bellegarde 30127 Gard Occitanie
Le CTIFL et l’ITAB co-organisent une rencontre Technique consacrée aux légumes biologiques
CTIFL
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