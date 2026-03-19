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Rencontre technique légumes en agriculture biologique 2026, CTIFL – 751 Chemin de Balandran – Bellegarde (30), Bellegarde

jeudi 3 décembre 2026 · CTIFL - 751 Chemin de Balandran - Bellegarde (30) · Bellegarde

Rencontre technique légumes en agriculture biologique 2026, CTIFL – 751 Chemin de Balandran – Bellegarde (30), Bellegarde

Informations pratiques

Début
jeudi 3 décembre 2026
Fin
jeudi 3 décembre 2026
Lieu
CTIFL - 751 Chemin de Balandran - Bellegarde (30)
Adresse
Le baladran BELLEGARDE 30127
Ville
30127 Bellegarde
Département
Gard

Rencontre technique légumes en agriculture biologique 2026 Jeudi 3 décembre, 08h30 CTIFL – 751 Chemin de Balandran – Bellegarde (30) Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-03T08:30:00+01:00 – 2026-12-03T12:00:00+01:00
Fin : 2026-12-03T08:30:00+01:00 – 2026-12-03T12:00:00+01:00

Le CTIFL et l’ITAB co-organisent les Rencontres Techniques consacrées aux légumes biologiques, le jeudi 3 décembre 2026 au centre CTIFL de Balandran à Bellegarde (30).
Cette journée réunira les différents acteurs autours de deux enjeux essentiels :

  • La gestion de l’enherbement
  • La gestion de la fertilité des sols et de l’eau

À travers des résultats de recherche, des retours d’expériences et des échanges techniques, elle mettra en lumière des moyens d’adaptation face au changement climatique, aux tensions sur les intrants et aux contraintes du marché et de la distribution des légumes biologiques.
Le programme portera notamment sur les alternatives au paillage plastique, la fertilisation, la gestion des adventices, la valorisation de la matière organique et les défis commerciaux et logistique de la filière des légumes biologiques.

Programme en cours d’élaboration
Ouverture prochaine des inscriptions

CTIFL – 751 Chemin de Balandran – Bellegarde (30) Le baladran BELLEGARDE 30127 Bellegarde 30127 Gard Occitanie
Le CTIFL et l’ITAB co-organisent une rencontre Technique consacrée aux légumes biologiques

CTIFL

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