Rencontre théâtrale Nérac
Rencontre théâtrale Nérac mercredi 11 mars 2026.
Rencontre théâtrale
Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
Rencontrez Sylvain Levey, auteur de théâtre jeunesse, à l’occasion d’un échange autour de son travail et de l’écriture dramatique. Cette rencontre s’inscrit en amont du spectacle Marichwieu, programmé à l’Espace d’Albret. Un moment privilégié pour découvrir les coulisses de la création théâtrale.
Sur réservation. .
Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55 adulte@ville-nerac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre théâtrale
L’événement Rencontre théâtrale Nérac a été mis à jour le 2026-01-11 par OT de l’Albret