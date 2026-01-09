Rencontre théâtrale

Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Rencontrez Sylvain Levey, auteur de théâtre jeunesse, à l’occasion d’un échange autour de son travail et de l’écriture dramatique. Cette rencontre s’inscrit en amont du spectacle Marichwieu, programmé à l’Espace d’Albret. Un moment privilégié pour découvrir les coulisses de la création théâtrale.

Sur réservation. .

Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55 adulte@ville-nerac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre théâtrale

L’événement Rencontre théâtrale Nérac a été mis à jour le 2026-01-11 par OT de l’Albret