Rencontre Théâtrales de Martel Comment va le monde par la Cie L’Altesse de l’air Martel

Informations pratiques

Martel

Rencontres Théâtrales de Martel Comment va le monde par la Cie L’Altesse de l’air

rue Senlis Palais de la Raymondie Martel Lot

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 15:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Les impertinences existentielles d’un clochard poète malaxeur de néologisme dealé par une arlequine, funambule sur la concorde des rires, qui emplit nos têtes de vertiges surréalistes et dérange avec bonheur notre conformisme encroûté La naissance de cet être au monde, ce regard pétillant de naïveté, nous dévoile une humanité qui s'obstine à mettre le monde à l'envers

Les impertinences existentielles d’un clochard poète malaxeur de néologisme dealé par une arlequine, funambule sur la concorde des rires, qui emplit nos têtes de vertiges surréalistes et dérange avec bonheur notre conformisme encroûté La naissance de cet être au monde, ce regard pétillant de naïveté, nous dévoile une humanité qui s'obstine à mettre le monde à l'envers. D'après les textes poético-politiques de Marc Favreau, le clown philosophe québécois, SOL. Marie Thomas, arlequine funambule, réincarne avec justesse ce clochard poète, ce jongleur de mots, humaniste, qui nous parle de l'état du monde, de l'homme, de son paradis perdu et de ces conquêtes de chimérique

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rue Senlis Palais de la Raymondie Martel 46600 Lot Occitanie +33 5 65 37 30 03

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English :

The existential impertinences of a homeless poet—a master of neologisms—delivered by a harlequin, a tightrope walker on the harmony of laughter, who fills our heads with surrealist vertigo and joyfully disrupts our entrenched conformism. The birth of this being into the world, that gaze sparkling with innocence, reveals to us a humanity that stubbornly turns the world upside down

L’événement Rencontres Théâtrales de Martel Comment va le monde par la Cie L’Altesse de l’air Martel a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne