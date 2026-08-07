Rencontre Tiffany Tavernier Chartres
samedi 26 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Rencontre Tiffany Tavernier
10 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 11:30:00
fin : 2026-09-26 12:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Assistez à une rencontre avec Tiffany Tavernier pour son roman Congés Payés aux éditions Sabine Wespieser Éditeur. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces.
Eté 1937. Emma, ouvrière parisienne et mère célibataire, part pour la première fois en vacances. Elle a posé quinze jours et a loué un petit cabanon à Biarritz. En compagnie de son fils Julien et de son ami Luis, elle tente de se reposer. Dès le lendemain de leur arrivée, une femme débarque sur la plage, persuadée d’en être la propriétaire. Julien, adhérent au Parti communiste, défend sa mère… .
10 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 21 17 17
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English :
Join us for a discussion with Tiffany Tavernier about her novel Congés Payés, published by Éditions Sabine Wespieser Éditeur. The discussion will be followed by a book signing.
L’événement Rencontre Tiffany Tavernier Chartres a été mis à jour le 2026-08-04 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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