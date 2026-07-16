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Rencontre – « Un banc-fontaine pour le MADD », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

jeudi 26 novembre 2026 · Musée des Arts décoratifs et du Design · Bordeaux

Rencontre – « Un banc-fontaine pour le MADD », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Lieu
Musée des Arts décoratifs et du Design
Adresse
39 rue Bouffard, Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit sur réservation

Rencontre – « Un banc-fontaine pour le MADD » Jeudi 26 novembre, 19h00 Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-26T19:00:00+01:00 – 2026-11-26T20:00:00+01:00
Fin : 2026-11-26T19:00:00+01:00 – 2026-11-26T20:00:00+01:00

Un banc-fontaine pour le MADD, avec Anne-Claire Duprat, Jean-Baptiste Fastrez, Gaëtan Oheix, Valentin Rizzo et Etienne Tornier.
Rencontre en partenariat avec la Fondation Martell.
A l’occasion de la réouverture du MADD, le designer Jean-Baptiste Fastrez a été sélectionné pour réaliser l’aménagement de l’espace d’accueil du musée. Au cœur de ce projet, une œuvre originale singulière, un banc-fontaine à eau conçu en pavés de verre, réalisés sur mesure par les artisans verriers de la Fondation d’entreprise Martell. Comment ce projet a-t-il vu le jour ? Quelles en ont été les étapes clés, de la conception à la réalisation, jusqu’au travail du verre en fusion dans les ateliers de la Fondation ?
Retour en coulisse en compagnie de :
Anne-Claire Duprat, directrice de la Fondation d’entreprise Martell ;
Jean-Baptiste Fastrez, designer ;
Gaëtan Oheix et Valentin Rizzo, artisans verriers des ateliers de la Fondation d’entreprise Martell ;
Etienne Tornier, directeur adjoint du MADD Bordeaux.

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://madd-bordeaux.fr/agenda/rencontre-un-banc-fontaine-pour-le-madd »}]
Le MADD et ses collections Rencontres avec des invités experts pour prolonger la découverte des collections permanentes du musée.

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