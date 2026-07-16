Rencontre – « Un banc-fontaine pour le MADD », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux
jeudi 26 novembre 2026 · Musée des Arts décoratifs et du Design · Bordeaux
Informations pratiques
Rencontre – « Un banc-fontaine pour le MADD » Jeudi 26 novembre, 19h00 Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-26T19:00:00+01:00 – 2026-11-26T20:00:00+01:00
Fin : 2026-11-26T19:00:00+01:00 – 2026-11-26T20:00:00+01:00
Un banc-fontaine pour le MADD, avec Anne-Claire Duprat, Jean-Baptiste Fastrez, Gaëtan Oheix, Valentin Rizzo et Etienne Tornier.
Rencontre en partenariat avec la Fondation Martell.
A l’occasion de la réouverture du MADD, le designer Jean-Baptiste Fastrez a été sélectionné pour réaliser l’aménagement de l’espace d’accueil du musée. Au cœur de ce projet, une œuvre originale singulière, un banc-fontaine à eau conçu en pavés de verre, réalisés sur mesure par les artisans verriers de la Fondation d’entreprise Martell. Comment ce projet a-t-il vu le jour ? Quelles en ont été les étapes clés, de la conception à la réalisation, jusqu’au travail du verre en fusion dans les ateliers de la Fondation ?
Retour en coulisse en compagnie de :
Anne-Claire Duprat, directrice de la Fondation d’entreprise Martell ;
Jean-Baptiste Fastrez, designer ;
Gaëtan Oheix et Valentin Rizzo, artisans verriers des ateliers de la Fondation d’entreprise Martell ;
Etienne Tornier, directeur adjoint du MADD Bordeaux.
Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://madd-bordeaux.fr/agenda/rencontre-un-banc-fontaine-pour-le-madd »}]
Le MADD et ses collections Rencontres avec des invités experts pour prolonger la découverte des collections permanentes du musée.
MUGE TEXTORIS
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