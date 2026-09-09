Rencontre Vivons Vieux, Vivons Heureux il n’y a pas d’âge pour refaire le monde ! Onepoint Aix-en-Provence
mardi 17 novembre 2026 · Onepoint · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Rencontre Vivons Vieux, Vivons Heureux il n’y a pas d’âge pour refaire le monde !
Mardi 17 novembre 2026 de 10h à 16h.
Le rendez-vous est donné à 9h45 10h pour passer la journée ensemble jusqu’à 16h !. Onepoint Maison Darius Milhaud 175 place Niollon Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 10:00:00
fin : 2026-11-17 16:00:00
Date(s) :
2026-11-17
Le concept Une journée d’action intergénérationnelle, conviviale et utile. Retrouvez nous pour faire monter le compteur de la solidarité et de l’engagement avec des défis solidaires à faire en équipe !Etudiants
On dit souvent que les époques ne se comprennent plus. Et si on prouvait le contraire ?
Retrouvez-nous pour faire monter le compteur de la solidarité et de l’engagement avec des défis solidaires à faire en équipe. Que vous ayez 20, 60 ou 80 ans, nous vous invitons à une expérience unique une journée pour casser les clichés et agir concrètement dans votre quartier. Pas de longs discours, ici on passe à l’action ensemble !
Le programme de votre journée
● de 10h à 11h — Accueil On brise la glace autour d’un café. Vous rencontrez votre équipe et vous choisissez ensemble vos missions du jour.
● de 11h à 15h — Le rallye de l’Action C’est le cœur de la journée ! En équipe, vous accomplissez des missions auprès d’associations locales présentes. C’est accessible à toutes et tous, peu importe votre forme physique. Le déjeuner est prévu et offert !
● de 15h à 16h — Célébration On partage nos réussites et on découvre les acteurs locaux avec qui vous pourrez continuer à faire bouger les choses si vous le souhaitez.
Quelles missions vous attendent ? Vous agirez sur des thématiques essentielles écologie, santé, lien social, mémoire. Voici quelques exemples pour vous donner une idée
● Cap sur l’accessibilité Recenser les lieux accueillants pour tous avec l’association Acceslibre.
● Le fil de la mémoire Collecter des anecdotes de quartier pour préserver l’histoire locale.
● Ateliers Seconde vie Créer des objets utiles à partir de récup’ pour la planète.
● Courriers du cœur Écrire aux personnes isolées avec 1 lettre 1 sourire. .
Onepoint Maison Darius Milhaud 175 place Niollon Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The concept: A day of intergenerational action that’s both fun and meaningful. Join us to boost solidarity and commitment through team-based challenges!
L’événement Rencontre Vivons Vieux, Vivons Heureux il n’y a pas d’âge pour refaire le monde ! Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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