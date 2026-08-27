Rencontr’écriture Médiathèque Intercommunale Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Rencontr’écriture

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 10:30:00

fin : 2026-10-07 12:30:00

Date(s) :

2026-10-07

Ecrire c’est partager, créer, s’exprimer, oser, rêver, espérer, découvrir, changer, extérioriser, écouter, voyager, être là.

En partenariat avec le C2R

.

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Writing is sharing, creating, expressing oneself, taking risks, dreaming, hoping, discovering, changing, expressing one’s inner thoughts, listening, traveling, and being present.

In partnership with C2R

L’événement Rencontr’écriture Montélimar a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération