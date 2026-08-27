Rencontr’écriture Médiathèque Intercommunale Montélimar
mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Rencontr’écriture
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 10:30:00
fin : 2026-10-07 12:30:00
Date(s) :
2026-10-07
Ecrire c’est partager, créer, s’exprimer, oser, rêver, espérer, découvrir, changer, extérioriser, écouter, voyager, être là.
En partenariat avec le C2R
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Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
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English :
Writing is sharing, creating, expressing oneself, taking risks, dreaming, hoping, discovering, changing, expressing one’s inner thoughts, listening, traveling, and being present.
In partnership with C2R
L’événement Rencontr’écriture Montélimar a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération
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