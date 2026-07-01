Rencontrer l’Art – « LA FABRIQUE DE EXPRESSIONS « , Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Rencontrer l’Art – « LA FABRIQUE DE EXPRESSIONS » Mercredi 13 janvier 2027, 14h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Gratuit – A partir de 7 ans – Réservation conseillée – En ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-13T14:00:00+01:00 – 2027-01-13T16:00:00+01:00

Fin : 2027-01-13T14:00:00+01:00 – 2027-01-13T16:00:00+01:00

En partenariat avec l’Ecole Municipale d’Art et dns le cadre du Bicentenaire de la Photographie 2026/2027

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La Micro-Folie, en collaboration avec l’EMA, vous invite à explorer l’univers fascinant des émotions à travers un atelier créatif aussi expressif qu’étonnant ! Après une découverte d’œuvres et de photographies inspirées des recherches du neurologue Guillaume Duchenne de Boulogne et des visages sculptés de Franz Xaver Messerschmidt, chacun s’amusera à dessiner toute une palette d’expressions : joie, colère, surprise ou encore peur. Un atelier pour observer, exagérer et donner vie aux émotions à travers le trait et l’imagination. Atelier animé par Amélie Cazin, artiste plasticienne.

Aucun niveau en dessin n’est nécessaire : curiosité, imagination… et bonne humeur sont les seules choses à apporter !

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Musée numérique Micro-Folie // Atelier parents-enfants // en partenariat avec l’EMA

Ecole Municipale d’Art