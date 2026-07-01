Rencontrer l’Art – « LE PETIT CIRQUE CALDER « , Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Rencontrer l’Art – « LE PETIT CIRQUE CALDER » Mercredi 7 avril 2027, 14h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Gratuit – A partir de 7 ans – Réservation conseillée – En ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-07T14:00:00+02:00 – 2027-04-07T16:00:00+02:00

Fin : 2027-04-07T14:00:00+02:00 – 2027-04-07T16:00:00+02:00

La Micro-Folie, en collaboration avec l’EMA, vous invite à entrer dans l’univers magique du cirque à travers un atelier créatif plein de fantaisie ! Après une découverte d’œuvres d’art, chacun imaginera et façonnera son propre personnage de cirque, qui viendra rejoindre le célèbre «Cirque Calder » dans une création collective haute en couleur.

Atelier animé par Amélie Cazin, artiste plasticienne.

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Musée numérique Micro-Folie // Atelier parents-enfants // En partenariat avec l’EMA