Rencontrer l’Art – « SQUELETTE EN FOLIE ! « , Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Rencontrer l’Art – « SQUELETTE EN FOLIE ! » Mercredi 7 octobre, 14h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Gratuit – A partir de 7 ans – Réservation conseillée – En ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:00:00+02:00

La Micro-Folie, en collaboration avec l’EMA, vous embarque dans un atelier aussi drôle qu’insolite ! Après une découverte d’œuvres d’art, place à l’expérimentation autour de la gravure, inspirée de l’univers décalé du tampographe Sardon. À coups d’encre et d’imagination, chacun réalisera un os du squelette d’un animal fantastique qui prendra vie grâce à une grande création collective. Atelier animé par Amélie Cazin, artiste plasticienne.

Aucun niveau en dessin n’est nécessaire : curiosité, imagination… et bonne humeur sont les seules choses à apporter !

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Musée numérique Micro-Folie // Atelier parents-enfants

Ecole Municipale d’Art