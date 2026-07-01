Rencontrer l’Art – « TOUS CREATIF ! « , Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Rencontrer l’Art – « TOUS CREATIF ! » Mercredi 17 mars 2027, 14h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Gratuit – A partir de 7 ans – Réservation conseillée – En ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-17T14:00:00+01:00 – 2027-03-17T16:00:00+01:00

Fin : 2027-03-17T14:00:00+01:00 – 2027-03-17T16:00:00+01:00

Dans le cadre du festival Bonnes Ondes, la Micro-Folie vous invite à un atelier parent-enfant placé sous le signe de l’imagination et du plaisir de créer. Organisé hors les murs du Carré Sam, ce rendez-vous exceptionnel s’inscrit dans le cycle « Rencontrer l’Art », qui propose de découvrir des œuvres issues du Musée Numérique avant de passer à la pratique artistique.

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Petits et grands seront invités à explorer ensemble leur créativité lors d’une initiation ludique animée par une art-thérapeute. À travers des exercices accessibles à tous, chacun pourra expérimenter, s’exprimer et créer librement dans un moment de partage, d’écoute et de découverte.

Aucune expérience artistique n’est nécessaire : ici, l’essentiel est d’oser créer !

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Musée numérique Micro-Folie // Atelier parents-enfants