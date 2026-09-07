Rencontres au vert, La Ferme d’en Haut, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Rencontres au vert Dimanche 4 octobre, 16h00 La Ferme d’en Haut Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:30:00+02:00

L’APC (Association pour la Promotion de l’écoCitoyenneté), déjà investie aux côtés de la Ferme d’en Haut avec la Grainothèque de Villeneuve d’Ascq, poursuit aujourd’hui ce partenariat en repensant l’espace jardin du site.

Pensé comme un jardin des Merveilles ouvert à toutes et tous, ce lieu mêlera potager, biodiversité, espace de ressources, découvertes pédagogiques et poésie du vivant.

Venez le découvrir et échanger avec les bénévoles de l’association autour de ce projet collectif, convivial et inspirant.

Vous repartirez peut-être avec l’envie d’y prendre part, vous aussi !

Présence de la grainothèque et ouverture du jardin familial Henri Steux, en face de La Ferme d’en Haut par des bénévoles du jardin familial pour le visiter.

Gratuit, sans réservation

La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France

Dimanche 4 octobre 2026 de 16h à 18h30, à la Ferme d’en Haut