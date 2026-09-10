Rencontres autour de l’histoire du musée Rodin – Meudon, Musée Rodin – Meudon, Meudon

Informations pratiques

Rencontres autour de l’histoire du musée Rodin – Meudon 19 et 20 septembre Musée Rodin – Meudon Hauts-de-Seine

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Rencontres autour de l’histoire du musée Rodin – Meudon

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, explorez à l’aide de photographies d’époques l’histoire et l’usage de ce lieu de vie et de création guidés par deux conservatrices du musée Rodin.

– Samedi et dimanche, départs à 14h30, 15h et 15h30 | Rendez-vous devant la villa des Brillants.

– Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

– À partir de 12 ans.

Pour plus d’informations, consultez le site internet : https://www.musee-rodin.fr/

Musée Rodin – Meudon 19 Avenue Auguste Rodin, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Le Val Hauts-de-Seine Île-de-France 0141143500 https://www.meudon.musee-rodin.fr [{« link »: « https://www.musee-rodin.fr/ »}] La villa des Brillants, modeste résidence bourgeoise de style néo-Louis XIII datant de la deuxième moitié du XIXe siècle, est acquise par le sculpteur Auguste Rodin en 1894. Après 1900, il fait construire dans le parc un pavillon à usage d’atelier. L’ensemble est légué à l’État à la mort du sculpteur en novembre 1917. Rodin est enterré dans le parc. Le musée est construit en 1928 par l’architecte Henri Favier. Il incorpore des vestiges de l’ancien château d’Issy-les-Moulineaux, datant de la fin du XVIIe siècle et achetés par Rodin lors de sa démolition en 1903.

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© musée Rodin – photo Fabrice Gaboriau