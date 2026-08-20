Rencontres autour des livres, Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté, Moulins
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Samuel Paty - Moulins Communauté · Moulins
Informations pratiques
Rencontres autour des livres Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Chacun sa relation aux livres, alors si vous avez adoré votre dernier roman/manga/magazine… ou si vous cherchez des idées de lecture, rejoignez-nous !
Nous nous retrouvons dans une ambiance conviviale pour partager nos lectures.
Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Place Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0443510000 https://mediatheques.agglo-moulins.fr/ Parking devant le bâtiment
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