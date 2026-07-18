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AGENDA · Métabief

Rencontres avec des producteurs Fromagerie du Mont d’Or Métabief

samedi 1 août 2026 · Fromagerie du Mont d'Or · Métabief

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Fromagerie du Mont d'Or
Adresse
2 rue du Moulin
Ville
25370 Métabief
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Métabief

Rencontres avec des producteurs

Fromagerie du Mont d’Or 2 rue du Moulin Métabief Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Venez rencontrez nos producteurs et déguster leurs produits au sein de la fromagerie du Mont d’Or à Métabief!
* Limonade et sirops Rieme   .

Fromagerie du Mont d’Or 2 rue du Moulin Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 02 36 

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English : Rencontres avec des producteurs

L’événement Rencontres avec des producteurs Métabief a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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