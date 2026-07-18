Rencontres avec des producteurs Fromagerie du Mont d’Or Métabief
samedi 1 août 2026 · Fromagerie du Mont d'Or · Métabief
Informations pratiques
Métabief
Rencontres avec des producteurs
Fromagerie du Mont d’Or 2 rue du Moulin Métabief Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Venez rencontrez nos producteurs et déguster leurs produits au sein de la fromagerie du Mont d’Or à Métabief!
* Limonade et sirops Rieme .
Fromagerie du Mont d’Or 2 rue du Moulin Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 02 36
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English : Rencontres avec des producteurs
L’événement Rencontres avec des producteurs Métabief a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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