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Rencontres avec des restaurateurs, Musée Jeanne d’Aboville, La Fère

samedi 19 septembre 2026 · Musée Jeanne d'Aboville · La Fère

Rencontres avec des restaurateurs, Musée Jeanne d’Aboville, La Fère

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée Jeanne d'Aboville
Adresse
5 Rue du Général de Gaulle, 02800 La Fère, France
Ville
02800 La Fère
Département
Aisne

Rencontres avec des restaurateurs Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Jeanne d’Aboville Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Les conservateurs-restaurateurs Angélique Bigolet et Tiago de Souza Martin présenteront leur travail sur deux œuvres de Jean-Baptiste Lallemand qui reviennent de restauration en exclusivité pour les Journées du Patrimoine ! Angélique Bigolet apportera également la touche finale à une restauration sur place de deux petits panneaux de la Renaissance italienne.
Durée : 1h, pour tous, sans réservation

Musée Jeanne d’Aboville 5 Rue du Général de Gaulle, 02800 La Fère, France La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France 0323567191 http://mjaboville-lafere.fr https://www.facebook.com/mjaboville Ensemble archéologique provenant des fouilles effectuées dans la régions laféroise. Collection de 400 peintures, essentiellement des écoles allemande, des Pays-Bas, italienne et française du XVe au XIX siècles. Parking gratuit face au musée, établissement sur trois niveaux sans ascenseur
Les conservateurs-restaurateurs Angélique Bigolet et Tiago de Souza Martin présenteront leur travail sur deux œuvres de Jean-Baptiste Lallemand qui reviennent de restauration en exclusivité pour les …

©MJAboville

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