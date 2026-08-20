Rencontres avec des restaurateurs, Musée Jeanne d’Aboville, La Fère
samedi 19 septembre 2026 · Musée Jeanne d'Aboville · La Fère
Informations pratiques
Rencontres avec des restaurateurs Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Jeanne d’Aboville Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Les conservateurs-restaurateurs Angélique Bigolet et Tiago de Souza Martin présenteront leur travail sur deux œuvres de Jean-Baptiste Lallemand qui reviennent de restauration en exclusivité pour les Journées du Patrimoine ! Angélique Bigolet apportera également la touche finale à une restauration sur place de deux petits panneaux de la Renaissance italienne.
Durée : 1h, pour tous, sans réservation
Musée Jeanne d’Aboville 5 Rue du Général de Gaulle, 02800 La Fère, France La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France 0323567191 http://mjaboville-lafere.fr https://www.facebook.com/mjaboville Ensemble archéologique provenant des fouilles effectuées dans la régions laféroise. Collection de 400 peintures, essentiellement des écoles allemande, des Pays-Bas, italienne et française du XVe au XIX siècles. Parking gratuit face au musée, établissement sur trois niveaux sans ascenseur
Les conservateurs-restaurateurs Angélique Bigolet et Tiago de Souza Martin présenteront leur travail sur deux œuvres de Jean-Baptiste Lallemand qui reviennent de restauration en exclusivité pour les …
©MJAboville
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