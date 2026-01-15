Rencontres Ballet Julien Lestel Théâtre Comœdia Aubagne

Rencontres Ballet Julien Lestel

Samedi 14 mars 2026 à partir de 20h. Théâtre Comœdia Cours Maréchal Foch Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Cette pièce chorégraphique pour douze danseurs a pour thème les rencontres. Il s’agit d’explorer le champ des possibles qu’elles offrent, la manière dont elles tracent le chemin de notre existence et façonnent l’être que nous sommes.

Elles sont les fils du tissage structurant les liens qui nous relient les uns aux autres.

Elles nous révèlent à nous-mêmes tout en nous donnant l’occasion de nous ouvrir aux autres et au monde. Une rencontre peut venir du hasard, mais encore faut-il saisir l’instant qui nous l’offre et savoir sortir de soi pour accueillir l’autre dans sa différence. .

Théâtre Comœdia Cours Maréchal Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

The theme of this choreographic work for twelve dancers is encounters. The aim is to explore the range of possibilities that encounters offer, and the way in which they shape the path of our existence and the being we are.

