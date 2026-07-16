Rencontres de la photographie documentaire, Espace multimédia Centre Le Lierre 5 rue du Four Banal Thionville 57100, Thionville

Informations pratiques

Rencontres de la photographie documentaire Vendredi 9 octobre, 18h00 Espace multimédia Centre Le Lierre 5 rue du Four Banal Thionville 57100 Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T18:00:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T18:00:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00

Pour sa 5ème édition, Les Rencontres de la Photographie Documentaire sont de retour à Thionville du 9 au 11 octobre 2026. En continuité avec ses engagements en faveur de l’éducation aux images, Le Réel en vue poursuit sa volonté de mettre en lumière la photographie contemporaine qui ouvre de nouveaux chemins de créations et de réflexions.

Espace multimédia Centre Le Lierre 5 rue du Four Banal Thionville 57100 5 rue du four banal Thionville 57100 Thionville 57100 Moselle Grand Est http://lelierre.org Le Centre « Le Lierre » avec son espace multimédia est engagé dans une démarche de développement d’animation sociale et culturelle sur le territoire favorisant la participation et le pouvoir d’agir. C’est un lieu d’expérimentation et d’initiatives, pour faire et montrer ensemble qui participe pleinement aux missions du Centre social. L’espace multimédia est composé d’une équipe d’animateurs spécialisés et de bénévoles se donnant pour objectifs de favoriser les temps de transmission dans l’esprit et les valeurs de l’éducation populaire.

Les saison sont rythmées par de nombreux événements et expositions qui contribuent à la dynamique de rencontres et de coopérations du Centre et de ses publics. Centre ville de Thionville à 5 minutes à pieds de la gare de Thionville et à 5 minutes du parking de la liberté.

Pour sa 5ème édition, Les Rencontres de la Photographie Documentaire sont de retour à Thionville du 9 au 11 octobre 2026. En continuité avec ses engagements en faveur de l’éducation aux images, Le en…

©centrelelierre