Rencontres de l’été avec le Père Binon Le judaïsme au siècle des Apôtres Rue Gabriel Jeanton Tournus dimanche 12 juillet 2026.

Tournus

Rencontres de l’été avec le Père Binon Le judaïsme au siècle des Apôtres

Rue Gabriel Jeanton Abbaye Saint-Philibert Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 20:45:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Pharisiens, Sadducéens, Esséniens, Publicains…

La guerre juive, la destruction du Temple, Flavius Joseph.

Lieux Césarée, Qumran, Massada, le musée du livre, le mur occidental. .

Rue Gabriel Jeanton Abbaye Saint-Philibert Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 03 76

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English : Rencontres de l’été avec le Père Binon Le judaïsme au siècle des Apôtres

L’événement Rencontres de l’été avec le Père Binon Le judaïsme au siècle des Apôtres Tournus a été mis à jour le 2026-06-26 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II