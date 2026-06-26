Rencontres de l’été avec le Père Binon Le judaïsme au siècle des Apôtres Rue Gabriel Jeanton Tournus
Rencontres de l’été avec le Père Binon Le judaïsme au siècle des Apôtres Rue Gabriel Jeanton Tournus dimanche 12 juillet 2026.
Tournus
Rencontres de l’été avec le Père Binon Le judaïsme au siècle des Apôtres
Rue Gabriel Jeanton Abbaye Saint-Philibert Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 20:45:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Pharisiens, Sadducéens, Esséniens, Publicains…
La guerre juive, la destruction du Temple, Flavius Joseph.
Lieux Césarée, Qumran, Massada, le musée du livre, le mur occidental. .
Rue Gabriel Jeanton Abbaye Saint-Philibert Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 03 76
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English : Rencontres de l’été avec le Père Binon Le judaïsme au siècle des Apôtres
L’événement Rencontres de l’été avec le Père Binon Le judaïsme au siècle des Apôtres Tournus a été mis à jour le 2026-06-26 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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