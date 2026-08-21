Rencontres des métiers d’art du patrimoine, L’Odyssée, Périgueux

Informations pratiques

Rencontres des métiers d’art du patrimoine Samedi 19 septembre, 10h00 L’Odyssée Dordogne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’initiative d’Ateliers d’Art de France, venez découvrir à Périgueux les métiers d’art du patrimoine et les savoir-faire uniques qui contribuent chaque jour à la préservation du patrimoine bâti et mobilier.

Tailleur de pierre, ébéniste, vitrailliste, abat-jouriste… Rencontrez des artisans d’art passionnés, heureux de partager leurs gestes, leurs techniques et leurs savoir-faire rares et précieux.

Tout au long de la journée, des professionnels, des centres de formation et des associations engagées dans la transmission des savoir-faire présenteront leurs métiers. Des démonstrations en continu permettront d’observer les techniques liées à la restauration et à la conservation du patrimoine.

La journée sera également ponctuée de témoignages et de rencontres consacrés aux parcours professionnels, aux pratiques et aux enjeux contemporains des métiers d’art.

Attachée à la préservation du patrimoine vivant, la Ville de Périgueux s’engage aux côtés des professionnels des métiers d’art. Pour ces Rencontres des métiers d’art du patrimoine, elle est accompagnée par trois acteurs majeurs du territoire.

La Chambre de métiers et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine Dordogne accompagne les artisans, notamment les artisans d’art, dans la création, le développement et la transmission de leur entreprise.

Le Pôle expérimental des métiers d’art de Nontron est un centre de référence consacré à la création, à l’innovation, à la formation et à la promotion des métiers d’art en Périgord-Limousin.

Le Réseau des métiers d’art du Grand Bergeracois soutient, fédère et valorise les artisans d’art de son territoire en favorisant les échanges, les initiatives collectives et les événements de promotion.

L’Odyssée Esplanade Robert Badinter, 24000 Périgueux, France Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553531871 http://www.odyssee-perigueux.fr Parking sur l’esplanade devant le théâtre (esplanade et souterrain).

A l’initiative d’Ateliers d’art de France, venez découvrir à Périgueux les métiers d’art du patrimoine : des savoir-faire uniques qui œuvrent au quotidien pour la préservation du patrimoine bâti et …

©Ateliers d’art de France