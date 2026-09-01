Informations pratiques

Florac Trois Rivières

RENCONTRES DU PASTORALISME BAL TRADITIONNEL OCCITAN

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Pour clore les Rencontres du pastoralisme, Mbraia (Paulin Courtial guitares, voix et Arnaud Cance percussions, voix) puise dans la matière du chant populaire occitan une énergie qui déclenche les rouages de la machine à danser venez vivre un véritable bal traditionnel occitan !

Les rencontres du pastoralisme aura lieu à Florac du 25 au 27 septembre 2026. Cet événement est un moment fédérateur et démonstratif de toutes les facettes et acteurs du pastoralisme local !

Pour clore les festivités, Mbraia (Paulin Courtial guitares, voix et Arnaud Cance percussions, voix) puise dans la matière du chant populaire occitan une énergie qui déclenche les rouages de la machine à danser venez vivre un véritable bal traditionnel occitan ! .

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

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English :

To close out the Rencontres du pastoralisme, Mbraia (Paulin Courtial—guitars, vocals—and Arnaud Cance—percussion, vocals) draws on the rich tradition of Occitan folk songs to unleash an energy that sets the dance floor in motion: Come experience a true traditional Occitan dance party!

L’événement RENCONTRES DU PASTORALISME BAL TRADITIONNEL OCCITAN Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-08-14 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes