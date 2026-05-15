Informations pratiques

Florac Trois Rivières

RENCONTRES DU PASTORALISME EXPOSITIONS DANS LA VILLE

Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 20:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Les rencontres du pastoralisme aura lieu à Florac du 25 au 27 septembre 2026. Parcourez le village de Florac pour découvrir les expositions installées pour l’occasion à la mairie, à la Genette Verte, dans l’ancien tribunal et partout dans la ville. Visites des ateliers de transformations du CFPPA de Florac de 9h à 16h.

Les rencontres du pastoralisme aura lieu à Florac du 25 au 27 septembre 2026. Cet événement sera un moment fédérateur et démonstratif de toutes les facettes et acteurs du pastoralisme local !

Parcourez le village de Florac pour découvrir les expositions installées pour l’occasion

>> Exposition photographiques

Diversités pastorales et Transhumances à la Mairie et à la Genette Verte

Tour de France des paysages pastoraux dans la ville

Eleveuses et bergères dans les Cévennes de Laurine Habert dans la cour du château du Parc national des Cévennes

>> Exposition de sculptures réalisées par les écoles du territoire Causses et Cévennes dans l’ancien tribunal, vernissage à 11h.

>> A découvrir également

Une sélection d’ouvrages sur le pastoralisme à la bibliothèque et à la librairie La Berlue

Une sélection de films sur l’agriculture et l’élevage à la Nouvelle Dimension

Des visites des ateliers de transformations du CFPPA de Florac de 9h à 16h. .

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

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English :

The Pastoralism Festival will take place in Florac from September 25 to 27, 2026. Explore the village of Florac to discover the exhibitions set up for the occasion at City Hall, La Genette Verte, the former courthouse, and throughout the town. Tours of the CFPPA processing workshops in Florac will be offered from 9 a.m. to 4 p.m.

L’événement RENCONTRES DU PASTORALISME EXPOSITIONS DANS LA VILLE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-08-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes