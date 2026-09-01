Informations pratiques

Florac Trois Rivières

RENCONTRES DU PASTORALISME MARCHÉ DE PRODUCTEURS PASTORAUX ET ANIMATIONS

Esplanade Marceau Farelle Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 12:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Pour les rencontres du pastoralisme, marché de producteurs pastoraux sur la place de la Mairie et stands d’informations avec démonstration du travail de la laine et du cuir sur l’Esplanade. L’après-midi, démonstrations techniques au parc Arnal chiens de conduite, présentation de races, etc.

Les rencontres du pastoralisme aura lieu à Florac du 25 au 27 septembre 2026. Cet événement est un moment fédérateur et démonstratif de toutes les facettes et acteurs du pastoralisme local !

Marché de producteurs pastoraux sur la place de la Mairie et stands d’informations avec démonstration du travail de la laine et du cuir sur l’Esplanade.

Déambulation musicale de la Batucada Santudobem dans les rues de la ville.

Pour le déjeuner, certains restaurateurs proposent un menu pasto .

A 14h au parc Arnal, démonstrations techniques (travail de chiens de conduite, soins aux animaux, présentation de races locales de brebis et de chèvres) et intervention sur les chiens de protection. .

Esplanade Marceau Farelle Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the pastoralism festival, there will be a pastoral producers’ market on the Town Hall Square and information booths with demonstrations of wool and leather crafting on the Esplanade. In the afternoon, technical demonstrations at Arnal Park: herding dogs, breed presentations, etc.

L’événement RENCONTRES DU PASTORALISME MARCHÉ DE PRODUCTEURS PASTORAUX ET ANIMATIONS Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-08-14 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes