RENCONTRES DU PASTORALISME VISITE DE FERME Florac Trois Rivières

Informations pratiques

Florac Trois Rivières

RENCONTRES DU PASTORALISME VISITE DE FERME

Place de l’ancienne gare Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Visite de trois fermes du territoire, au départ de la maison du tourisme et du Parc à Florac. Gratuit sur inscription.

À la rencontre des agriculteurs et agricultrices du territoire

En parallèle de la Foire Saint-Michel à Meyrueis, partez à la rencontre de celles et ceux qui font vivre nos paysages et nos campagnes !

Au fil de trois visites de fermes, découvrez le quotidien des agriculteurs et agricultrices du territoire, leurs savoir-faire et leurs élevages. Une matinée pour mieux comprendre l’agropastoralisme, découvrir des productions locales et échanger directement avec les producteurs.

Rendez-vous à 9h30 sur le parking de la Maison du Tourisme et du Parc à Florac.

Au programme

La ferme du GAEC de l’Hort Solpérières, Vébron

Au pied du Causse Méjean, découvrez cette ferme biologique spécialisée dans l’élevage ovin, avec ses brebis, béliers et agneaux.

La ferme de Rampon Bédouès-Cocurès

Une exploitation aux productions variées maraîchage, châtaignes et marrons, mais aussi élevage de brebis et d’agneaux. Une belle occasion de découvrir la diversité des activités agricoles cévenoles.

La ferme du GAEC de Louisou Fraissinet-de-Lozère

Cette exploitation biologique vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir son élevage de vaches et de brebis.

Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 25 septembre au 04 66 45 01 14

Places limitées, prévoir des chaussures de marche. .

Place de l’ancienne gare Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tour of three local farms, departing from the Florac Tourism and Park Center. Free with registration.

L’événement RENCONTRES DU PASTORALISME VISITE DE FERME Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-08-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes