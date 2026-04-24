Rencontres en Méditerranée, Opéra de Lille, Lille

Rencontres en Méditerranée Jeudi 4 juin, 18h00 Opéra de Lille Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T19:00:00+02:00

Ce concert est un hymne à la rencontre, celle qui naît de la curiosité pour l’autre et du goût pour l’ailleurs. Il y a d’abord la rencontre entre la chanteuse Emma Prat et le Trio Marsa, puis celle d’inspirations musicales diverses, venues de tous les horizons de la Méditerranée.

En partenariat avec Attacafa – scène universelle nomade

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=16199612-3532-4f74-a4ef-3ac8a02c63ef [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/content »}]

Concert Heure bleue

© Hélène Bozzi