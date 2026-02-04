Rencontres et dédicaces La Sabline Médiathèque Lussac-les-Châteaux

Lussac-les-Châteaux

Rencontres et dédicaces

La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Tout public Entrée libre et gratuite

L’association Arts et Lettres de France , représentée par quatre auteurs, viendra présenter l’ouvrage intitulé D’arts en arts en Pictavie . Ce recueil, écrit par un collectif d’écrivains et d’artistes du territoire, est richement illustré et offre au fil des pages, nouvelles, poèmes, aquarelles, photographies, permettant de découvrir la richesse artistique présente en région Poitou. Une dédicace de l’ouvrage sera possible en présence des auteurs J.M. Percier, A. Koster, D. Isebe et P. Metayer. .

La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 39 81 mediatheque@lasabline.fr

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English : Rencontres et dédicaces

L’événement Rencontres et dédicaces Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne