Rencontres Intergénérationnelles autour de la Danse Maison de la Conversation Paris

Jeunes (à partir de 16 ans) et seniors (50+) se retrouvent pour un atelier où la danse devient un terrain de jeu, de partage et de transmission !

Au programme : découverte d’un style de danse différent à chaque session, expression de soi, échanges et belles rencontres — le tout dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Ce mois ici : découvrez le hustle avec l’association Science of Movement.

L’association SOM, pour Science of Movement, est née en 2017 et se définit comme des architectes d’espaces sociaux et culturels, créant des lieux de rassemblement transgénérationnels et inclusifs. L’association relie le sport et la culture, la pratique et la rencontre, pour faire émerger de véritables expériences de célébration collectives. Nos outils pour créer du lien sont principalement la pratique de la danse, à travers le Hustle, le roller et la danse freestyle, sans aucun pré-requis de niveau ou de limite d’âge.

Le Hustle : Le Hustle est une danse sociale à deux, née dans les années disco des années 70 à l’ère du disco, fondée sur la connexion, l’écoute et la liberté d’expression. Non genrée, elle permet à chacun d’apprendre à guider et à être guidé, développant confiance, coopération et créativité. Accessible et ludique, elle crée un espace de rencontre où le mouvement devient un langage commun sous une vision commune : la liberté.

Paris Hustle Lab est un de nos projets qui a pour vocation de développer la culture du Hustle et sa communauté à Paris et plus largement en France. C’est un laboratoire social où l’on développe connexion, confiance et leadership à travers la danse à deux. Les sessions rassemblent danseurs débutants et expérimentés dans un cadre ouvert, favorisant l’apprentissage, la rencontre et le partage.

Dates

2 et 16 mai 2026

Horaires

14h30 – 16h

Tarif

Gratuit

Intervenant·e·s

Format maison de la Conversation

Avec l’association SOM.

Danse intergénérationnelle gratuite (16+/50+) : Hustle avec Association SOM !

Le samedi 02 mai 2026

de 14h30 à 16h00

Le samedi 16 mai 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-02T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-16T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-02T14:30:00+02:00_2026-05-02T16:00:00+02:00;2026-05-16T14:30:00+02:00_2026-05-16T16:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/rencontres-intergenerationnelles-autour-de-la-danse-tickets-1988080218451?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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