Rencontres Intergénérationnelles autour de la Danse Maison de la Conversation Paris
Rencontres Intergénérationnelles autour de la Danse Maison de la Conversation Paris samedi 6 juin 2026.
Jeunes (à partir de 16 ans) et seniors (50+) se retrouvent pour un atelier où la danse devient un terrain de jeu, de partage et de transmission !
Au programme : découverte d’un style de danse différent à chaque session, expression de soi, échanges et belles rencontres — le tout dans une ambiance conviviale et bienveillante.
Ce mois ici : découvrez la danse afro avec l’association FAMOSPORT.
Famosport est une association française créée en avril 2019 par Marion Choueib, visant à développer le sport féminin dans les quartiers prioritaires de Paris.
Dates
6 et 20 juin 2026
Horaires
14h30 – 16h
Tarif
Gratuit
Intervenant·e·s
Format maison de la Conversation
Avec FAMOSPORT.
Danse intergénérationnelle gratuite (16+/50+) : Danse afro avec FAMOSPORT !
Le samedi 06 juin 2026
de 14h30 à 16h00
Le samedi 20 juin 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-20T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T14:30:00+02:00_2026-06-06T16:00:00+02:00;2026-06-20T14:30:00+02:00_2026-06-20T16:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/rencontres-intergenerationnelles-autour-de-la-danse-tickets-1989654683719?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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