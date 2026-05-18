Rencontres Intergénérationnelles autour de la Danse Maison de la Conversation Paris

Jeunes (à partir de 16 ans) et seniors (50+) se retrouvent pour un atelier où la danse devient un terrain de jeu, de partage et de transmission !

Au programme : découverte d’un style de danse différent à chaque session, expression de soi, échanges et belles rencontres — le tout dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Ce mois ici : découvrez la danse afro avec l’association FAMOSPORT.

Famosport est une association française créée en avril 2019 par Marion Choueib, visant à développer le sport féminin dans les quartiers prioritaires de Paris.

Dates

6 et 20 juin 2026

Horaires

14h30 – 16h

Tarif

Gratuit

Intervenant·e·s

Format maison de la Conversation

Avec FAMOSPORT.

Danse intergénérationnelle gratuite (16+/50+) : Danse afro avec FAMOSPORT !

Le samedi 06 juin 2026

de 14h30 à 16h00

Le samedi 20 juin 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-20T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T14:30:00+02:00_2026-06-06T16:00:00+02:00;2026-06-20T14:30:00+02:00_2026-06-20T16:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/rencontres-intergenerationnelles-autour-de-la-danse-tickets-1989654683719?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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