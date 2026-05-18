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Rencontres Intergénérationnelles autour de la Danse Maison de la Conversation Paris

Rencontres Intergénérationnelles autour de la Danse Maison de la Conversation Paris

Rencontres Intergénérationnelles autour de la Danse Maison de la Conversation Paris samedi 6 juin 2026.

Lieu : Maison de la Conversation

Adresse : 10, rue Maurice Grimaud

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Jeunes (à partir de 16 ans) et seniors (50+) se retrouvent pour un atelier où la danse devient un terrain de jeu, de partage et de transmission !

Au programme : découverte d’un style de danse différent à chaque session, expression de soi, échanges et belles rencontres — le tout dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Ce mois ici : découvrez la danse afro avec l’association FAMOSPORT.

Famosport est une association française créée en avril 2019 par Marion Choueib, visant à développer le sport féminin dans les quartiers prioritaires de Paris.

Dates

6 et 20 juin 2026

Horaires

14h30 – 16h

Tarif

Gratuit

Intervenant·e·s

Format maison de la Conversation

Avec FAMOSPORT.

Danse intergénérationnelle gratuite (16+/50+) : Danse afro avec FAMOSPORT !
Le samedi 06 juin 2026
de 14h30 à 16h00
Le samedi 20 juin 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-20T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T14:30:00+02:00_2026-06-06T16:00:00+02:00;2026-06-20T14:30:00+02:00_2026-06-20T16:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud  75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/rencontres-intergenerationnelles-autour-de-la-danse-tickets-1989654683719?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org


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