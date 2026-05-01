Rencontres musicales de la jeunesse européenne LOURDES Lourdes
Rencontres musicales de la jeunesse européenne LOURDES Lourdes samedi 23 mai 2026.
Lourdes
Rencontres musicales de la jeunesse européenne
LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Rencontres musicales de la jeunesse européenne avec de jeunes choristes et instrumentistes de Czestochowa, d’Altötting, de la compagnie Ésope et du lycée‑collège Peyramale.
Organisées par l’Étoile Bleue.
Renseignements au 06 44 92 17 81
.
LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 44 92 17 81
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English :
European youth music festival with young choristers and instrumentalists from Czestochowa, Altötting, the Ésope company and Peyramale high school.
Organized by Étoile Bleue.
Information: 06 44 92 17 81
L’événement Rencontres musicales de la jeunesse européenne Lourdes a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de Lourdes|CDT65
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