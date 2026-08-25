Rencontres Théâtrales de Martel La Bascule par la cie Les grandes personnes Martel

Informations pratiques

Martel

Rencontres Théâtrales de Martel La Bascule par la cie Les grandes personnes

Palais de la Raymondie Martel Lot

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

La Bascule rappelle ce qu’est la peine de mort et raconte comment son abolition ne s’est imposée à la France qu’en 1981, bien après la plupart des pays européens

La Bascule rappelle ce qu’est la peine de mort et raconte comment son abolition ne s’est imposée à la France qu’en 1981, bien après la plupart des pays européens. Le spectacle se concentre sur le procès et l’exécution de Bontems et de Buffet en 1972-1973, et sur le travail de Robert Badinter. Les rôles sont interprétés par deux acteurs et par des sculptures textiles peintes

À l’heure où elles font l’objet de discussions et de contestations, nous avons décidé d’évoquer sous une forme théâtrale et plastique les grandes avancées sociales du 20ème siècle

Nous avons voulu raconter quatre épisodes de ces luttes qui ont changé notre vie les conquêtes ouvrières et syndicales, l’abolition de la peine de mort, la santé pour tous et les droits des femmes .

L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT La Bascule

Il est y question de la prison et du fonctionnement de la justice et du droit de grâce présidentiel.

Le spectacle présente de manière circonstanciée, les forces en présence, et il centre la réflexion sur procès et de l’exécution de Claude Buffet et de Gérard Bontems en 1972. Le récit mêle des destins individuels et des grands moments historiques collectifs. Enfin, le spectacle se clôt sur une évocation de l’état mondial du débat sur la peine capital

Pour évoquer cette histoire, La Bascule recourt aux éléments ludiques et populaires que sont les poupées de chiffon, situées à mi-chemin entre l’art et l’artisanat. Le jouet en effet, est déjà une sculpture, et sert de support à l’invention, à la narration et au dialogue

Sur ce principe, l’acteur de La Bascule raconte des histoires en manipulant des poupées, en invitant les spectateurs à̀ jouer aussi, afin de rétablir un lien avec l’enfance, puisqu’il est question de mythes fondateurs et de mémoire. Tous les jouets sont de créations plastiques originales

A l’heure où l’espace virtuel de l’Internet est une plateforme où s’expriment des désirs de vengeance régressifs et mortifères. Il nous est apparu utile et nécessaire de raconter de manière concrète, avec des objets simples, du bois, du tissu, un couperet, dans l’espace réel et commun de la rue, ce qu’était réellement une condamnation à la peine capitale

PRESSE ET DISTRINCTIONS

La Bascule a obtenu le coup de cœur du fest Châlon dans la rue

La question de couper un homme en deux ne se pose pas en termes de dissuasion mais de choix politique et moral Une spectacle troublant, émouvant, ovationné par le public et qui fait réfléchir. Le Dauphiné

La création de la Bascule a été soutenue par la DRAC île de France, le festival Parade(s) de Nanterre, le théâtre de la Commune d’Aubervilliers, la SPEDIDAM, Frères Poussière et la Villa Mais d’Ici

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Palais de la Raymondie Martel 46600 Lot Occitanie +33 5 65 37 30 03

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English :

La Bascule explains what the death penalty is and describes how it was not abolished in France until 1981—well after most European countries had done so.

L’événement Rencontres Théâtrales de Martel La Bascule par la cie Les grandes personnes Martel a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Vallée de la Dordogne