Rencontres Théâtrales de Martel Le coup de Trafalgar par la Cie Iskandar Martel

Informations pratiques

Martel

Rencontres Théâtrales de Martel Le coup de Trafalgar par la Cie Iskandar

Palais de la Raymondie Martel Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Ce n’est pas une maison, c’est un casino dit la fille de la concierge en voyant défiler dans la loge de ses parents, un jour de mai 1914, les habitants de l’immeuble qui sont les acteurs de cette pièce

Ce n’est pas une maison, c’est un casino dit la fille de la concierge en voyant défiler dans la loge de ses parents, un jour de mai 1914, les habitants de l’immeuble qui sont les acteurs de cette pièce. Il y a la belle Désirade, femme accueillante et facile, l’acteur Vincent Bonaventure qui tient le rôle de Don Quichotte, Vincent Despagne, un ancien militaire, monsieur Dujardin qui prévoit toujours la guerre, sa femme, leur fils Simon, un adolescent qui enregistre de façon précise l’univers des adultes, le commente et l’explique

Le mariage d’une amie de madame Dujardin, Flore Médard, avec un savant professeur d’archéologie, Arcade Lemercier, est à l’origine d’un certain nombre d’énigmes et de coups de théâtre

Qui est Arcade Lemercier ? Il prétend être égyptologue et consacrer sa vie au trésor d’Aménophis IV. Mais est-ce vrai ?

Pourquoi Flore s’est-elle rasé la moitié de la tête avant le dîner donné en l’honneur de son mariage et s’est-elle enfuie ensuite ?

On se pose encore la question à la fin de la guerre de 1914, dans la cave de l’immeuble pendant que tonne la grosse Bertha. Arcade, que l’on croit à Verdun a déserte. Il est bien décidé à faire la prochaine guerre, celle de mil-neuf-cent-plus-tard, celle-ci ne vaut pas le coup… De Trafalgar

Mais la pièce n’est pas finie et continue après la guerre de 1914

En s’introduisant à l’intérieur de la bourgeoise comédie des boulevards, Roger Vitrac en a parodié les thèmes et les valeurs. Par ses jeux de mots, les mystifications de ses personnages, il est un des plus authentiques représentants du surréalisme

Roger Vitrac, l’enfant de Pinsac, figure importante du mouvement surréaliste, dont il fut aussi exclu le premier, écrit Le Coup de Trafalgar en 1934, un an après la pièce Victor ou les enfants au pouvoir, qui a fait sa renommée et qui est régulièrement montée par les plus grands metteurs en scène

Le Coup de Trafalgar n’a pas été joué depuis 1968. Le choix de cette œuvre s’est imposé presque fortuitement à nous alors que nous cherchions un texte rédigé, par un auteur ancré dans notre territoire, et à la portée universelle

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Palais de la Raymondie Martel 46600 Lot Occitanie +33 5 65 37 30 03

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English :

%AB “This isn’t a house, it’s a casino,” %BB said the building superintendent’s daughter as she watched the building’s residents—who are the actors in this play—file into her parents’ lobby one day in May 1914.

L’événement Rencontres Théâtrales de Martel Le coup de Trafalgar par la Cie Iskandar Martel a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Vallée de la Dordogne