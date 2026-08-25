Rencontres Théâtrales de Martel Martel
jeudi 8 octobre 2026 · Martel
Informations pratiques
Martel
Rencontres Théâtrales de Martel
Martel Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-08
Durant quatre jours, le cœur médiéval de Martel se transforme en une véritable scène à ciel ouvert !
Du jeudi 8 au dimanche 11 octobre 2026, à l’occasion de leur 5ᵉ édition, les Rencontres Théâtrales de Martel vous invitent à découvrir une programmation riche et variée, pensée pour tous les publics
Durant quatre jours, le cœur médiéval de Martel se transforme en une véritable scène à ciel ouvert !
Du jeudi 8 au dimanche 11 octobre 2026, à l’occasion de leur 5ᵉ édition, les Rencontres Théâtrales de Martel vous invitent à découvrir une programmation riche et variée, pensée pour tous les publics. Cinq compagnies de théâtre investiront les lieux emblématiques de la ville, avec, en ouverture le jeudi soir, Anne Roumanoff
Amateurs de théâtre, visiteurs curieux ou simples flâneurs, laissez-vous surprendre et venez vivre Martel autrement quatre jours d’émotions, de rires, de découvertes et de rencontres artistiques au cœur de la cité
.
Martel 46600 Lot Occitanie +33 5 65 37 30 03
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English :
For four days, the medieval heart of Martel is transformed into a true open-air stage!
From Thursday, October 8, to Sunday, October 11, 2026, %E0 l?occasion de leur 5? %E9dition, the Rencontres Th%E9%E2trales de Martel invite you %E0 d%E9couvrir a rich and varied program, designed for audiences of all ages
L’événement Rencontres Théâtrales de Martel Martel a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Vallée de la Dordogne
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