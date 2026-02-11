Rencontres Tintinophiles 2026 Voyage spatio-temporel en fusée Chabeuil

Rencontres Tintinophiles 2026 Voyage spatio-temporel en fusée

Différents lieux dans le village Chabeuil Drôme

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Le thème de l’édition 2026 des Rencontres tintinophiles s’articulera autour de la Fusée !

Différents lieux dans le village Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes chplabrador1@gmail.com

English :

The theme of the 2026 edition of Rencontres tintinophiles will revolve around the Rocket!

