Rendez-vous à Vienne pour la Foire au miel et produits de la ruche !, Salle des fêtes, Vienne
samedi 3 octobre 2026 · Salle des fêtes · Vienne
Informations pratiques
Rendez-vous à Vienne pour la Foire au miel et produits de la ruche ! 3 et 4 octobre Salle des fêtes Isère
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00
Retrouvez-moi à la Foire au miel de Vienne où j’exposerai mes produits de la ruche : miels au citrons, à la noix, mes pains d’épices, mes miels de chartreuse au goût si particuliers, ainsi que toutes mes autres créations. Venez nombreux !
Salle des fêtes Place Miremont 38200 Vienne Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
À l’occasion de la Foire au miel de Vienne, je proposerai à la vente mes produits de la ruche : gelée royale, miel de chartreuse, pollen, propolis et autres miels gourmands…
À voir aussi à Vienne (Isère)
- Pause Douceur Potions Essentielles Civray 17 juillet 2026
- Dégustation de produits locaux 100% Sud Vienne Poitou à Saint-Savin Saint-Savin 17 juillet 2026
- La Manu en famille La Manu parvis du conservatoire Châtellerault 17 juillet 2026
- Visite thématique La Manu, entre histoire et culture La Manu parvis du conservatoire Châtellerault 17 juillet 2026
- SPORTEZ-VOUS BIEN 2026 LE VIGEANT Le Vigeant 17 juillet 2026