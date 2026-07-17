Rendez-vous à Vienne pour la Foire au miel et produits de la ruche !, Salle des fêtes, Vienne

Informations pratiques

Rendez-vous à Vienne pour la Foire au miel et produits de la ruche ! 3 et 4 octobre Salle des fêtes Isère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Retrouvez-moi à la Foire au miel de Vienne où j’exposerai mes produits de la ruche : miels au citrons, à la noix, mes pains d’épices, mes miels de chartreuse au goût si particuliers, ainsi que toutes mes autres créations. Venez nombreux !

Salle des fêtes Place Miremont 38200 Vienne Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

À l’occasion de la Foire au miel de Vienne, je proposerai à la vente mes produits de la ruche : gelée royale, miel de chartreuse, pollen, propolis et autres miels gourmands…