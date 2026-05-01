Rendez-vous au bout du fil Médiathèque de Lencloître Lencloître

Lencloître

Rendez-vous au bout du fil

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 16:00:00

fin : 2026-07-23 17:30:00

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06

Les participants viennent avec leur matériel (possibilité de mettre à disposition quelques aiguilles à tricoter et pelotes de laine).

Public adulte. .

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 77 mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr

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English : Rendez-vous au bout du fil

L’événement Rendez-vous au bout du fil Lencloître a été mis à jour le 2026-04-29 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne