La Rochelle

Rendez-vous au jardin

Divers lieux de La Rochelle et dans les communes de l’agglomération La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Le ministère de la Culture a choisi, pour cette 23e édition, le thème de la vue.

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Divers lieux de La Rochelle et dans les communes de l’agglomération La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English : See you in the garden

The Ministry of Culture has chosen the theme of sight for this 23rd edition.

L’événement Rendez-vous au jardin La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-20 par Nous La Rochelle