Rendez-vous au jardin La Rochelle
Rendez-vous au jardin La Rochelle vendredi 5 juin 2026.
La Rochelle
Rendez-vous au jardin
Divers lieux de La Rochelle et dans les communes de l’agglomération La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Le ministère de la Culture a choisi, pour cette 23e édition, le thème de la vue.
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Divers lieux de La Rochelle et dans les communes de l’agglomération La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : See you in the garden
The Ministry of Culture has chosen the theme of sight for this 23rd edition.
L’événement Rendez-vous au jardin La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-20 par Nous La Rochelle
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