Rendez-vous au jardin ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS
Rendez-vous au jardin ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS jeudi 4 juin 2026.
Entretien du potager, découverte des outils et techniques de jardinage (tenue de jardinage et gants, adapter votre équipement à la météo).
Nos ateliers pratiques de jardinage ont lieu tous les jeudis de 14h à 15h30 et le premier dimanche du mois de 11h00 à 12h30.
En cas de météo pluvieuse, l’atelier se déroulera à l’abri.
Le jeudi 25 juin, l’atelier sera complété par une séquence dédiée au compostage, animée en partenariat avec DM Compost.
Venez participer à un jardinage de saison au potager, à vocation expérimentale et démonstratif de Bercy, à travers une découverte des travaux de saisons.
Du jeudi 04 juin 2026 au jeudi 25 juin 2026 :
jeudi
de 14h00 à 15h30
Le dimanche 07 juin 2026
de 11h00 à 12h30
gratuit
Inscription en ligne obligatoire
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-25T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T14:00:00+02:00_2026-06-04T15:30:00+02:00;2026-06-07T11:00:00+02:00_2026-06-07T12:30:00+02:00;2026-06-11T14:00:00+02:00_2026-06-11T15:30:00+02:00;2026-06-18T14:00:00+02:00_2026-06-18T15:30:00+02:00;2026-06-25T14:00:00+02:00_2026-06-25T15:30:00+02:00
Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS
https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature
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