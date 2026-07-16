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Rendez-vous au jardin Sensive Terre, Jardin Sensive terre, Nantes

mercredi 12 août 2026 · Jardin Sensive terre · Nantes

Rendez-vous au jardin Sensive Terre, Jardin Sensive terre, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
Jardin Sensive terre
Adresse
rue de l'équateur nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
gratuit

Rendez-vous au jardin Sensive Terre Mercredi 12 août, 17h30 Jardin Sensive terre Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T17:30:00+02:00 – 2026-08-12T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-12T17:30:00+02:00 – 2026-08-12T19:00:00+02:00

Venez jardiner du semis à l’arrosage sans oublier l’entretien de ce jardin collectif au quartier ! Il est aussi possible de simplement venir discuter,
participer aux activités saisonnières comme de la peinture, des petites préparations culinaires, des jeux, etc.
Contactez l’association ECOS pour plus d’informations !

Jardin Sensive terre rue de l’équateur nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Rendez-vous au jardin pour se rencontrer et jardiner ensemble

Jean-Félix FAYOLLE

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