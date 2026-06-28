Rendez-vous autour d’Arman, Promenade du Paillon, Traverse Barla, Nice

Informations pratiques

Rendez-vous autour d’Arman Dimanche 20 septembre, 14h30 Promenade du Paillon, Traverse Barla Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

¤ à 14h30 : Médiation flash près de l’œuvre Music Power d’Arman

À travers cette médiation, les équipes du MAMAC vous invitent à découvrir ou redécouvrir l’un des artistes emblématiques de sa collection : Arman.

Venez en apprendre plus sur cet artiste passionné d’objets et sur l’œuvre Music Power, implantée pour l’inauguration de la nouvelle portion de la Promenade du Paillon.

¤ à 15h : « Fragments d’Arman II »

Performance chorégraphique

Cette performance est un hommage au geste créateur de l’artiste Arman ; elle mêle la danse et la musique et explore les séries emblématiques de l’artiste, les Colères et les Accumulations, qui révèlent sa façon singulière de percevoir l’objet.

Avec Lisie Philip, Adeline Via et Jean-Christophe Bournine/Merakhaazan, Compagnie Antipodes.

Promenade du Paillon, Traverse Barla Traverse Barla, 06 300 Nice Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

¤ à 14h30 : Médiation flash près de l’œuvre Music Power d’Arman

© Photo Frédéric Pasquini : Cie Antipodes avec Lisie Philip et Jean-Christophe Bournine / Merakhaazan